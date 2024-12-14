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Медведев подчеркнул важность недопущения раскола в обществе

Медведев: важно вести взвешенную миграционную политику и не расколоть общество

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Важно не допустить раскола в российском обществе, необходимо провести взвешенную миграционную политику. Об этом заявил Дмитрий Медведев, председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности РФ, на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

Он отметил, что следует пресекать любые попытки разделения общества, сеять межнациональную и межконфессиональную ненависть, а также искажать и переписывать историю. Медведев подчеркнул, что борьба с экстремизмом и терроризмом должна быть абсолютно бескомпромиссной, а также важно поддерживать последовательную и обоснованную миграционную политику.

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде, отметил, что Россия будет решительно противодействовать попыткам подорвать единство страны и готова оказать сопротивление «по всем фронтам». Президент добавил, что противники России всегда пытались расшатать единство страны и сегодня продолжают двигаться тем же путем.

Ранее Медведев заявил о возможности появления новых регионов в составе РФ.

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