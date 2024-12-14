«Тбилиси привит от русофобии»: депутат Слуцкий — о назначении нового президента

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили продолжит защищать интересы грузин и суверенитет страны от коллективного Запада. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили, выдвинутый партией «Грузинская мечта». Закономерное и ожидаемое решение парламента. Главный вопрос: что ждать от избрания Кавелашвили в ситуации нагнетаемого извне протеста оппозиции и прямого отказа его предшественницы Зурабишвили освобождать пост?

Прежде всего, продолжения соблюдения национальных интересов и защиты суверенитета грузин. Невзирая на шантаж и давление коллективного Запада», — сказал он.

Слуцкий отметил, что Грузия привита от «русофобии», поэтому есть шансы на восстановление конструктивных отношений с Россией.

«Грузия вопреки угрозам со стороны евроатлантистов, уверен, сумеет отстоять право на собственный выбор. Тбилиси успешно «привит» от русофобии «украинской вакциной» и, по всей видимости, сохранит здоровый прагматизм во внешней политике. А значит есть шансы на возрождение конструктива в отношениях с соседями», — добавил он.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Михаил Кавелашвили сумел набрать необходимые для победы 200 голосов.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после окончания срока своих полномочий, поскольку не считает предстоящие выборы легитимными.

Кавелашвили — бывший футболист, он играл за тбилисское «Динамо», «Манчестер Сити», был чемпионом России в составе владикавказской «Алании». С 2016 года был депутатом.

Ранее несколько сотен протестующих собрались у парламента Грузии, в здании которого прошли выборы президента.