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В США пообещали решительные шаги в вопросе ужесточения санкций против России

Глава минфина Йеллен: США продолжат ужесточать санкции против России

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Al Drago/Pool via Reuters

США намерены продолжать ужесточение антироссийских санкций. Об этом заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен, пишет РИА Новости.

«Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России», — сказала она.

Министр выразила уверенность, что санкции против РФ, военная помощь украинской армии и выделение Украине займа в размере $20 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, должны еще сильнее укрепить позиции Киева.

Йеллен была назначена на должность главы минфина после победы Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году. Вероятно, она покинет свой пост после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который предложил на должность министра финансов инвестора Скотта Бессента.

9 декабря Госдепартамент США объявил о введении визовых санкций против 17 российских должностных лиц, обвиняемых в «подрыве суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины».

27 ноября Госдеп сообщил, что российская компания Bearings on Lipetsk LLC и гражданин РФ Игорь Мичурин попали под американские санкции. По версии американской администрации, они нарушают национальное законодательство Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.

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