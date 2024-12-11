В США пообещали решительные шаги в вопросе ужесточения санкций против России

США намерены продолжать ужесточение антироссийских санкций. Об этом заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен, пишет РИА Новости.

«Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России», — сказала она.

Министр выразила уверенность, что санкции против РФ, военная помощь украинской армии и выделение Украине займа в размере $20 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, должны еще сильнее укрепить позиции Киева.

Йеллен была назначена на должность главы минфина после победы Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году. Вероятно, она покинет свой пост после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который предложил на должность министра финансов инвестора Скотта Бессента.

9 декабря Госдепартамент США объявил о введении визовых санкций против 17 российских должностных лиц, обвиняемых в «подрыве суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины».

27 ноября Госдеп сообщил, что российская компания Bearings on Lipetsk LLC и гражданин РФ Игорь Мичурин попали под американские санкции. По версии американской администрации, они нарушают национальное законодательство Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.