Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на съезд партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сегодня, 14 декабря, в Национальном центре «Россия», проходит XXII съезд этой партии, где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета «Единой России».

До этого на съезде партии участникам и ветеранам СВО вручили партийные билеты.

Документы получили следующие люди: участник СВО, доброволец, начальник группы 1 роты 1 батальона Бригады Александр Мещанинов: сенатор республики Алтай, Герой России Амыр Аргмаков; Герой России Владимир Сайбель; депутат заксобрания города Севастополь, Герой России Роман Кулаков; трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчиков и участник СВО, активист ВДМОД «Волонтерская рота боевого братства» Владислав Петриков. Во время вручения партийных билетов весь зал аплодировал стоя.

Ранее участники съезда «Единой России» встретились с бойцами СВО в московских госпиталях.