«Женщина была неадекватной»: Депутат Чепа — о выборах нового президента в Грузии

Победа на выборах президента в Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили дает надежду на улучшение двусторонних отношений. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также назвал «неадекватной» предыдущего президента страны — Саломе Зурабишвили.

«Выборы состоялись. Я думаю, что это дает шанс на более налаженные, лучшие отношения с Грузией, чем с этой ненормальной женщиной. Интересно, чем закончится это, конечно — ее заявление, что она не уйдет из дворца и будет продолжать жить там. Конечно, сейчас интересно, как будут развиваться события. Все больше таких жестких и необычных результатов выборов в разных странах. Это говорит о нестабильности в мире. Поэтому давайте мы подождем, как все это завершится. Но это хороший, на мой взгляд, звонок, потому что женщина, Зурабишвили, была полностью неадекватной», — сказал он.

Чепа не уверен, что у Кавелашвили, который раньше был футболистом, достаточно политического опыта для управления страной. Но, по мнению депутата, важно, чтобы человек был «порядочным» и «любил родину».

«Честно говоря, меня смущает, когда президентами становятся люди, не имеющие достаточного политического опыта. Как, допустим, на Украине — артиста, клоуна сделали президентом, потому что вроде бы он неплохо сыграл роль в фильме. То есть сказали, раз роль сыграл, то и здесь сыграет. Когда такие люди становятся президентами… посмотрим. Главное, чтобы человек был порядочным, чтобы не был коррупционером, любил свою родину. Главное, какая команда будет у человека, посмотрим», — добавил он.

14 декабря ЦИК Грузии объявил, что новым президентом страны избран кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили — он получил необходимые 200 голосов для победы.

В этот раз выборы президента в Грузии прошли по новой системе: впервые в истории главу государства выбирало не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после окончания срока своих полномочий, поскольку не считает предстоящие выборы легитимными.

Кавелашвили — бывший футболист, он играл за тбилисское «Динамо», «Манчестер Сити», был чемпионом России в составе владикавказской «Алании». С 2016 года был депутатом.

Ранее несколько сотен протестующих собрались у парламента Грузии, в здании которого прошли выборы президента.