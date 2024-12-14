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Президент Финляндии заявил, что мир на Украине может быть достигнут лишь с помощью силы

Стубб: мир на Украине может быть достигнут только с помощью силы

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Alina Smutko/Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Yle Novosti.

Финский президент отметил, что мир может быть достигнут только с помощью силы.

12 декабря Стубб заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить вооруженный конфликт на Украине. По словам политика, у него уже была возможность поговорить с Трампом после президентских выборов в США. В ходе беседы избранный американский лидер подтвердил свое намерение добиться прекращения огня на Украине, подчеркнул Стубб.

10 декабря Стубб сказал, что финны должны приготовиться к тому, что расходы страны на оборону увеличатся. По его словам, этот шаг власти предпримут в собственных интересах. Он пояснил, что это будет связано с приходом к власти в США Дональда Трампа и союзниками по НАТО. Финский президент также упомянул угрозу безопасности, которую, как он утверждает, для страны представляет Россия и глобальная нестабильность.

Ранее было названо единственное условие рождественского перемирия на Украине.

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