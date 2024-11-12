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Президент Финляндии оценил позицию Трампа по конфликту на Украине

Стубб заявил, что Трамп хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине

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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить вооруженный конфликт на Украине, считает финский лидер Александер Стубб. Глава республики сделал соответствующее заявление в ходе интервью для агентства Bloomberg.

«Мы в Европе и во всем остальном мире должны понять, что Трамп крайне серьезно настроен на скорейшее заключение мирного соглашения», — отметил он.

По словам политика, у него уже была возможность поговорить с Трампом после президентских выборов в США. В ходе беседы избранный американский лидер подтвердил свое намерение добиться прекращения огня на Украине, подчеркнул Стубб.

В то же время он выразил уверенность, что для завершения боевых действий Украина должна получить гарантии безопасности и вернуть утраченные территории. Кроме того, стране надо добиться вступления в НАТО и Европейский союз.

12 ноября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила против попыток принудить Украину к нейтралитету. Она посчитала, что это не приведет к мирному урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

Ранее в Совете Федерации РФ высказались о перспективах скорого начала переговоров по Украине.

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