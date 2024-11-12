Президент Финляндии оценил позицию Трампа по конфликту на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить вооруженный конфликт на Украине, считает финский лидер Александер Стубб. Глава республики сделал соответствующее заявление в ходе интервью для агентства Bloomberg.

«Мы в Европе и во всем остальном мире должны понять, что Трамп крайне серьезно настроен на скорейшее заключение мирного соглашения», — отметил он.

По словам политика, у него уже была возможность поговорить с Трампом после президентских выборов в США. В ходе беседы избранный американский лидер подтвердил свое намерение добиться прекращения огня на Украине, подчеркнул Стубб.

В то же время он выразил уверенность, что для завершения боевых действий Украина должна получить гарантии безопасности и вернуть утраченные территории. Кроме того, стране надо добиться вступления в НАТО и Европейский союз.

12 ноября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила против попыток принудить Украину к нейтралитету. Она посчитала, что это не приведет к мирному урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

Ранее в Совете Федерации РФ высказались о перспективах скорого начала переговоров по Украине.