Финский президент призвал морально готовиться к росту военных расходов из-за «угрозы» РФ

Финны должны приготовиться к тому, что расходы страны на оборону увеличатся. Об этом в интервью газете Ilta-Sanomat сказал президент Финляндии Александер Стубб.

По его словам, этот шаг власти предпримут в собственных интересах.

«Сейчас очень вероятно, что расходы увеличатся. Мы должны морально подготовиться к этому в той или иной форме», — заявил Стубб.

Он пояснил, что будет связано с приходом к власти в США Дональда Трампа и союзниками по НАТО. Финский президент также упомянул угрозу безопасности, которую, как он утверждает, для страны представляет Россия и глобальная нестабильность.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Весьма вероятно усиление давления в сторону увеличения расходов на оборону с 2% [ВВП]. Безусловно, хорошим подспорьем для этого станут совместные решения с нашими союзниками по НАТО», — отметил финский политик.

В том же интервью Стубб рассказал, что не уверен, что страна вступила бы в НАТО в нынешних условиях: Финляндия стала членом военного блока в самый последний момент. Он также выразил благодарность союзникам, что они приняли соответствующее решение, потому что «здесь легче дышится».

Ранее президент Финляндии заговорил о потеплении в отношениях с Россией.