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Премьер Грузии сделал заявление по итогам президентских выборов

Премьер Грузии Кобахидзе: избрание Кавелашвили президентом укрепит государство

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Избрание на пост президента Грузии Михаила Кавелашвили поспособствует укреплению государства. Об этом по итогам президентских выборов заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

14 декабря кандидат от партии «Грузинская мечта» Кавелашвили получил необходимые 200 голосов для избрания президентом Грузии, свидетельствуют результаты подсчета голосования.

Всего было подано 225 бюллетеней, из которых один оказался недействительным.

В субботу президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз они прошли по новой системе: впервые в истории главу государства выбирало не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Ранее протестующие собрались у парламента Грузии, где прошли выборы президента.

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