В ЦИК Грузии рассказали, как прошли выборы президента в стране

Первые непрямые выборы президента Грузии, на которых победил выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший депутат парламента Михаил Кавелашвили, прошли без помех. Об этом в ходе брифинга после окончания процесса голосования и подсчета голосов сообщил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили, передает ТАСС.

«Как мы увидели, и общественность сама наблюдала за всем процессом выборов при помощи прямой трансляции, выборы прошли без помех», — сказал он.

Михаил Кавелашвили получил необходимые 200 голосов для избрания президентом Грузии. Всего было подано 225 бюллетеней, из которых один оказался недействительным.

14 декабря президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз они прошли по новой системе: впервые в истории главу государства выбирало не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Ранее Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий.