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На Украине не исключили, что перемирие заключат через 5 недель

Дубинский не исключил, что перемирие на Украине заключат через 5 недель

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украине нет смысла отказываться от потенциального перемирия в декабре, поскольку нельзя исключать варианта его заключения через пять недель. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

«Какой смысл отказаться от перемирия сейчас, чтобы заключить его через 5 недель? Сколько ребят за это время не вернется домой? Сколько людей останутся без крыши над головой?», — подчеркнул он, критикуя действия властей Украины.

По словам депутата Рады, в нанесении удара американскими ракетами по Таганрогу не было никакого смысла, поскольку после этого Украина получила массированный ответный удар по энергетической инфраструктуре.

«В чем смысл? Какой план», — задался риторическим вопросом он.

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что массированный ракетный удар по Украине и поражение ее энергообъектов является, в том числе, ответом за атаку на Таганрог.

11 декабря город Таганрог подвергся атаке со стороны ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

Ранее американист объяснил, почему Трамп прервал молчание по ударам ВСУ вглубь РФ.

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