В Сирии намерены осудить «причастных к пропаганде» Асада журналистов

Сирийские повстанцы, пришедшие к власти в республике в результате захвата Дамаска, намерены подвергнуть «справедливому судебному разбирательству» военных журналистов Сирии, которые якобы причастны к «пропаганде» экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в заявлении министерства информации Сирии, размещенном на странице ведомства в Telegram-канале.

«Они (военные СМИ – прим. ред.) будут подвергнуты справедливому судебному разбирательству в рамках правосудия переходного периода, целью которого является достижение справедливости и привлечение к ответственности всех, кто причастен к серьезным нарушениям против нашего народа», - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что эти журналисты якобы были «частью военной машины и пропаганды павшего режима» Асада.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее стало известно, сколько готовился план наступления оппозиции Сирии.