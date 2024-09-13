В Госдуме РФ заявили о вступлении НАТО в вооруженный конфликт на Украине

Североатлантический альянс стал непосредственным участником боевых действий на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Таким образом парламентарий прокомментировал обсуждение в странах — членах НАТО возможности предоставить Украине право использовать их оружие для ударов по российской территории. В первую очередь речь идет о США, Франции, Великобритании и Германии.

«Под видом ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение», — подчеркнул депутат.

Володин добавил, что сейчас именно западные военные принимают решения об ударах по тем или иным городам в РФ. Они же отдают приказы украинским солдатам и согласовывают их действия на поле боя, отметил он.

12 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что ВСУ не смогут в одиночку наносить удары вглубь территории страны. По мнению главы государства, для применения высокоточных западных систем большой дальности в соответствующих целях Киеву понадобится помощь зарубежных партнеров. В том числе украинские власти могут обратиться к НАТО с просьбой предоставить разведывательные данные со спутников, так как у них самих нет доступа к подобной информации.

Ранее в США оценили возможность снятия ограничений на удары Украины по территории РФ.