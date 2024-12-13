«Солдаты скоро закончатся». NYT предсказал переговоры по Украине в 2025 году

У ВСУ скоро закончатся солдаты для продолжения военных действий, а 2025-й станет годом переговоров, пишет газета New York Times.
«Независимо от того, кто победил на президентских выборах, война на Украине, скорее всего, закончится в следующем году. И Украина, и Россия испытывают нехватку войск и изо всех сил пытаются призвать больше молодых людей на передовую», — говорится в материале.
Авторы публикации отмечают, что победа Трампа лишь ускорит мирные переговоры. Во время своей избирательной кампании республиканец пообещал завершить конфликт на Украине «еще до своей инаугурации», что «было небольшим преувеличением». В то же время очевидно, что Трамп хочет, «чтобы переговоры начались как можно скорее».
«У Украины все еще есть оружие, но ее войска разбросаны. Разведывательные службы считают, что у нее скоро закончатся солдаты», — указывает NYT.
Кандидат на пост спецпосланника президента США по Украине Кит Келлог уверен, что Трамп сможет урегулировать конфликт в ближайшие месяцы.
В эфире канала Fox News его спросили, намерен ли избранный президент пригласить на свою инаугурацию глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы провести с ними переговоры.
«Я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное… Он может совершить такой смелый шаг. Когда речь заходит о России и Украине, я действительно верю, что все решится в ближайшие несколько месяцев», — сказал Келлог.
Он поделился, что команда Трампа разрабатывает «некоторые планы», чтобы отправиться на Украину и в Россию и «просто послушать».
«Не вести переговоры, потому что мы пока не являемся частью правительства, а слушать этих людей более заинтересованно… убедиться, что у нас есть правильные элементы для представления президенту Трампу. Президент Трамп сам решит, что ему делать», — отметил Келлог.
В Киеве настаивают, что «готовы продолжать борьбу», но республиканцы в Вашингтоне вряд ли захотят одобрять дополнительную помощь Украине. Из-за этого, считает NYT, борьба скоро закончится, а Украина может не вернуть себе потерянные земли.
В последний вагон
Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует поставить Киеву «огромное количество оружия» в течение пяти недель, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
«С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности», — рассказал источник канала.
За последнюю неделю Байден одобрил два пакета военной помощи Украине: первый в размере $988 млн и второй в размере $500 млн. В них входят боеприпасы для ракетных систем HIMARS, беспилотники, а также запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронемашин.
Если Вашингтон ограничит или совсем прекратит военную помощь, украинский конфликт может завершиться в 2026 году поражением Киева, пишет издание Foreign Affairs.
«Если США прекратят помощь Украине, то Киев будет в беде», — говорится в материале. Ресурсы ВСУ будут «все больше истощаться», а к 2026 году Украина останется без противовоздушной обороны.
«Украинская армия к концу года, вероятно, рухнет, что позволит России взять контроль над Киевом и выйти к границе НАТО», — заключает Foreign Affairs.