«Солдаты скоро закончатся». NYT предсказал переговоры по Украине в 2025 году Советник Трампа Келлог: конфликт на Украине разрешится в ближайшие месяцы

Будущий год станет годом, когда Москва и Киев будут вынуждены сесть за стол переговоров, потому что армии обеих стран испытывают нехватку бойцов, пишет New York Times. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США лишь немного ускорит этот процесс. Кандидат на пост спецпосланника по Украине при Трампе Кит Келлог уверен, что военные действия прекратятся уже «в ближайшие несколько месяцев». При этом действующий президент США Байден планирует дать Киеву «огромное количество оружия» в последние недели своего срока, пишет CNN.

У ВСУ скоро закончатся солдаты для продолжения военных действий, а 2025-й станет годом переговоров, пишет газета New York Times.

«Независимо от того, кто победил на президентских выборах, война на Украине, скорее всего, закончится в следующем году. И Украина, и Россия испытывают нехватку войск и изо всех сил пытаются призвать больше молодых людей на передовую», — говорится в материале.

Авторы публикации отмечают, что победа Трампа лишь ускорит мирные переговоры. Во время своей избирательной кампании республиканец пообещал завершить конфликт на Украине «еще до своей инаугурации», что «было небольшим преувеличением». В то же время очевидно, что Трамп хочет, «чтобы переговоры начались как можно скорее».

«У Украины все еще есть оружие, но ее войска разбросаны. Разведывательные службы считают, что у нее скоро закончатся солдаты», — указывает NYT.

Кандидат на пост спецпосланника президента США по Украине Кит Келлог уверен, что Трамп сможет урегулировать конфликт в ближайшие месяцы.

В эфире канала Fox News его спросили, намерен ли избранный президент пригласить на свою инаугурацию глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы провести с ними переговоры.

«Я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное… Он может совершить такой смелый шаг. Когда речь заходит о России и Украине, я действительно верю, что все решится в ближайшие несколько месяцев», — сказал Келлог.

Он поделился, что команда Трампа разрабатывает «некоторые планы», чтобы отправиться на Украину и в Россию и «просто послушать».

«Не вести переговоры, потому что мы пока не являемся частью правительства, а слушать этих людей более заинтересованно… убедиться, что у нас есть правильные элементы для представления президенту Трампу. Президент Трамп сам решит, что ему делать», — отметил Келлог.

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В Киеве настаивают, что «готовы продолжать борьбу», но республиканцы в Вашингтоне вряд ли захотят одобрять дополнительную помощь Украине. Из-за этого, считает NYT, борьба скоро закончится, а Украина может не вернуть себе потерянные земли.

В последний вагон

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует поставить Киеву «огромное количество оружия» в течение пяти недель, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

«С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности», — рассказал источник канала.

За последнюю неделю Байден одобрил два пакета военной помощи Украине: первый в размере $988 млн и второй в размере $500 млн. В них входят боеприпасы для ракетных систем HIMARS, беспилотники, а также запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронемашин.

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Если Вашингтон ограничит или совсем прекратит военную помощь, украинский конфликт может завершиться в 2026 году поражением Киева, пишет издание Foreign Affairs.

«Если США прекратят помощь Украине, то Киев будет в беде», — говорится в материале. Ресурсы ВСУ будут «все больше истощаться», а к 2026 году Украина останется без противовоздушной обороны.

«Украинская армия к концу года, вероятно, рухнет, что позволит России взять контроль над Киевом и выйти к границе НАТО», — заключает Foreign Affairs.