Лавров назвал происходящее на Украине гибридной войной

Конфликт на территории Украины является гибридной войной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Происходящее на Украине является гибридной войной», — подчеркнул он.

При этом Лавров обратил внимание на то, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки «официально не воюют».

31 августа Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен перевести конфликт с Россией в большую войну с участием Североатлантического альянса, чтобы войска НАТО воевали вместо него. По словам Лаврова, Зеленский хотел бы сам «отступить в сторону, и за него стали бы воевать американцы и другие натовцы».

Позже спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Североатлантический альянс стал непосредственным участником боевых действий на Украине. Володин добавил, что сейчас именно западные военные принимают решения об ударах по тем или иным городам в РФ. Они же отдают приказы украинским солдатам и согласовывают их действия на поле боя, отметил он.

Ранее Путин заявил о неспособности Украины бить вглубь РФ без Запада.