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Глава ХДС прокомментировал идею отправки немецких войск на Украину

Мерц раскритиковал идею Бербок по отправке миротворческих сил ФРГ на Украину

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Lisi Niesner/Reuters

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что рассуждения об отправке немецких войск на Украину являются безрассудными. Об этом сообщает телеканал ARD.

«Я считаю безответственными подобные спекуляции на данный момент… Сейчас никто не задается этим вопросом <...> Мы все бьемся над тем, как положить конец этой войне. Вопрос в том, как это можно сделать», — отметил Мерц.

До этого депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что позиция ФРГ по отправке армии на Украину является анекдотом, поскольку в Берлине не могут прийти к общему знаменателю по этому вопросу.

Незадолго до этого Бербок заявила, что армия ФРГ может быть отправлена на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

Также президент Владимир Зеленский на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами сказал, что, если поднимет вопрос об иностранных ВС в зоне конфликта на Украине, страна лишится половины своих союзников.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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