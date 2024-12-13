Генсек правящей в Грузии партии извинился за выдвижение Зурабишвили в 2018 году

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе принес извинения за выдвижение Саломе Зурабишвили в качестве кандидата на пост президента в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением... за то, что именно усилиями «Грузинской мечты» оказалась там, где находится сейчас, эта женщина, которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», — заявил Каладзе.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что глава государства Саломе Зурабишвили придется уйти на пенсию после инаугурации нового президента 29 декабря.

При этом сама Зурабишвили охарактеризовала предстоящие выборы президента, запланированные на субботу, как «пародию» и назвала их нелегитимными. Она также добавила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий.

Накануне сообщалось, что Зурабишвили планирует сорвать выборы нового президента, организовать блокаду парламента и национальную забастовку.

Ранее в Грузии пообещали силой вывести Зурабишвили из президентского дворца.