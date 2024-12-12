Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы нового президента, организовать блокаду парламента и национальную забастовку. Об этом РИА Новости заявил информированный источник, знакомый с ситуацией.

«Уходящая президент Грузии Саломе Зурабишвили по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря. Для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента», — заявил собеседник агентства.

Источник агентства уточнил, что эти действия направлены на попытку вынудить кабмин Ираклия Кобахидзе сдать власть «временному правительству», в состав которого могут войти лидеры воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией).

Среди прочего, источник обратил внимание на то, что правоохранителей будут провоцировать на жесткие действия в отношении участников митингов, чтобы не допустить затухания протестов.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Как выразился депутат правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Заркуа, Зурабишвили «совершенно потеряла адекватность» и решила снова нарушить конституцию. Парламентарий отметила, что политика придется силой выводить из дворца президента.

Ранее президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд.