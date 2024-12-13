Стало известно о попытках Асада защитить российские военные базы в Сирии

Перед бегством из страны президент Сирии Башар Асад приказал своим войскам защищать российские военные базы от оппозиционных сил. Об этом сообщает Free Syria News Network (FSNN) в своем канале в Telegram-канале.

«Несколько офицеров Асада, в том числе Сухейль Аль-Хасан, а также ряд офицеров Пятого [армейского] корпуса, должны были защищать российскую базу в Хмеймиме», — отмечается в сообщении.

13 декабря агентство Reuters сообщало, что перед побегом из страны Асад собрал офицеров и заявил, что Россия окажет помощь стране. По словам одного из офицеров, на встрече присутствовали около 30 руководителей армии и служб безопасности в Минобороны Сирии. Асад заверил военных, что российская военная поддержка уже на подходе и призвал сухопутные войска удерживать позиции.

9 декабря оппозиция в Сирии взяла под свой полный контроль провинцию Латакия, где находятся военные базы России. При этом сирийские военные не проникли на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.

До этого Bloomberg писал, что Россия и новые сирийские власти близки к заключению соглашения о сохранении двух российских военных баз на территории страны: авиабазы в Хмеймиме и военно-морской базы в Тартусе.

Ранее в госдепе США рассказали, кто будет решать судьбу баз РФ в Сирии.