Команда Трампа начала обсуждать с властями США и Украины прекращение конфликта

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, конкретные детали плана по урегулированию украинского конфликта команда Трампа еще не представила.

Также собеседники телеканала допустили, что Трамп может отвергнуть стремление Украины получить членство в НАТО. Данный шаг может привести к согласию России вступить в переговоры по решению ситуации на Украине, отметили они.

До этого The Wall Street Journal сообщила, что Трамп предложил разместить европейские войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Американские военные, согласно плану республиканца, не будут напрямую вовлечены в эту миссию. По данным издания, эту возможность Трамп обсуждал на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже 7 декабря.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, сообщало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее кандидат Трампа в спецпосланники по Украине допустил скорое урегулирование конфликта.