В США заявили о вероятном отторжении Трампом идеи членства Украины в НАТО

Команда избранного президента США Дональда Трампа может отвергнуть стремление Украины получить членство в НАТО. Об этом заявил источник телеканала NBC News.

По мнению собеседников СМИ, данный шаг может привести к согласию России вступить в переговоры по решению ситуации на Украине.

12 декабря Трамп заявил, что намерен заключить сделку по урегулированию конфликта Москвы и Киева, и единственный способ сделать это — не бросать Украину.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, сообщало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

После встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский лидер хочет мира, и добавил, что уже «работает над концепцией для прекращения нелепой войны». Однако сам Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее кандидат Трампа в спецпосланники по Украине допустил скорое урегулирование конфликта.