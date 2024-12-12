Трамп рассказал, собирается ли «бросать» Украину

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить сделку по урегулированию конфликта Москвы и Киева, и единственный способ сделать это – не бросать Украину. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

«Я хочу добиться соглашения. И единственный способ добиться этого — не бросать [Украину]», — подчеркнул он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны надеются на избранного американского президента Дональда Трампа и его команду.

7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

После встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский лидер хочет мира, и добавил, что уже «работает над концепцией для прекращения нелепой войны». Однако сам Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно , сколько украинцев доверяют Трампу.