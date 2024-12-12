Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша отказалась отправлять войска на Украину

Туск заявил, что армия Польши не войдет на Украину даже после прекращения огня

close
Efrem Lukatsky/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы пока не планируем таких действий», — прокомментировал польский лидер инициативу Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине.

Туск обратил внимание, что готов сотрудничать в вопросах, которые помогут защитить европейские страны от возобновления конфликта после прекращения огня.

В минувший вторник, 10 декабря, Туск сделал прогноз, согласно которому переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться этой зимой. Туск подчеркнул, что председательство Польши в Евросоюзе в первой половине 2025 года будет включать ответственность за формирование политического пейзажа и ситуацию, возможно, в ходе переговоров, которые могут начаться зимой, несмотря на наличие нерешенных вопросов.

Ранее премьер Польши сообщил, что ожидает переломных событий на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами