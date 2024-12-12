Польша отказалась отправлять войска на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы пока не планируем таких действий», — прокомментировал польский лидер инициативу Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине.

Туск обратил внимание, что готов сотрудничать в вопросах, которые помогут защитить европейские страны от возобновления конфликта после прекращения огня.

В минувший вторник, 10 декабря, Туск сделал прогноз, согласно которому переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться этой зимой. Туск подчеркнул, что председательство Польши в Евросоюзе в первой половине 2025 года будет включать ответственность за формирование политического пейзажа и ситуацию, возможно, в ходе переговоров, которые могут начаться зимой, несмотря на наличие нерешенных вопросов.

Ранее премьер Польши сообщил, что ожидает переломных событий на Украине.