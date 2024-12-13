В Польше объяснили отказ отправлять свои войска на Украину

Польша отвергает отправку войск на Украину, так как этот шаг мог бы быть воспринят как попытка раздела страны. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Сивера в эфире Polskie Radio.

«С точки зрения польских интересов, а также польских союзнических обязательств, такое решение не является частью игры», — сказал Сивера.

На решение не посылать войска на территорию Украины также повлияли «исторические вопросы». Варшава отвергает обвинения в том, что Польша хочет оккупировать западную часть Украины.

Сивера заявил, что предоставленных Украине Вашингтоном денежных средств хватит на полгода ведения боевых действий.

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что Украина не может продолжать финансировать украинскую армию из-за нехватки средств. Он заявил, что «невозможно содержать такую армию только за счет собственных ресурсов».

Ранее Польша подняла самолеты якобы из-за России.