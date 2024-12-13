Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше объяснили отказ отправлять свои войска на Украину

БНБ Польши: отправка войск на Украину может быть воспринята как раздел страны

close
Czarek Sokolowski/AP

Польша отвергает отправку войск на Украину, так как этот шаг мог бы быть воспринят как попытка раздела страны. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Сивера в эфире Polskie Radio.

«С точки зрения польских интересов, а также польских союзнических обязательств, такое решение не является частью игры», — сказал Сивера.

На решение не посылать войска на территорию Украины также повлияли «исторические вопросы». Варшава отвергает обвинения в том, что Польша хочет оккупировать западную часть Украины.

Сивера заявил, что предоставленных Украине Вашингтоном денежных средств хватит на полгода ведения боевых действий.

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что Украина не может продолжать финансировать украинскую армию из-за нехватки средств. Он заявил, что «невозможно содержать такую армию только за счет собственных ресурсов».

Ранее Польша подняла самолеты якобы из-за России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами