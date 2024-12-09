В Грузии назвали число задержанных на акциях протеста

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 400 человек, участвовавших в акциях протеста в Грузии с 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

«В рамках акции протеста, которая проходит с 28 ноября, были выявлены и привлечены к уголовной ответственности более 30 человек. Кроме того, 372 человека были административно задержаны и в отношении них возбуждены дела, из которых 62 человека уже приговорены к административному аресту, а более 100 человек в качестве наказания оштрафованы», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что за время протестов пострадали более 150 сотрудников полиции.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее протестующие в Тбилиси напали на двух пророссийских блогеров.