Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии назвали число задержанных на акциях протеста

МВД Грузии: на акциях протеста задержаны более 400 человек с 28 ноября

close
Irakli Gedenidze/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 400 человек, участвовавших в акциях протеста в Грузии с 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

«В рамках акции протеста, которая проходит с 28 ноября, были выявлены и привлечены к уголовной ответственности более 30 человек. Кроме того, 372 человека были административно задержаны и в отношении них возбуждены дела, из которых 62 человека уже приговорены к административному аресту, а более 100 человек в качестве наказания оштрафованы», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что за время протестов пострадали более 150 сотрудников полиции.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее протестующие в Тбилиси напали на двух пророссийских блогеров.

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами