Путин предложил обсудить развитие ОПК

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания предложил постоянным членам Совета Безопасности РФ обсудить развитие отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает сайт Кремля.

«У нас сегодня на оперативном совещании Совета Безопасности две очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности, а вторая — стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации. По первому вопросу выступит министр промышленности [и торговли] Антон Андреевич Алиханов», — сказал глава государства.

В августе Алиханов заявил, что оборонно-промышленный комплекс РФ в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее. По его словам, российский ОПК доказал, что способен решать самые сложные задачи.

В октябре первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что администрацию Белого дома поразило наращивание работы армии и оборонно-промышленного комплекса России в последние два года. По его словам, за это время произошло «воссоздание» российских вооруженных сил с такой быстротой и решимостью, которые поражают американцев.

Ранее Путин заявил, что волонтеры и бизнес оказывают поддержку ОПК России.