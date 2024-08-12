Путин заявил, что волонтеры и бизнес оказывают поддержку ОПК России

Деятельность оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах российской армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку от малого бизнеса, волонтеров, общественных и патриотических организаций и граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024».

«Приоритетными направлениями такой совместной работы являются современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта», — сказал глава российского государства.

До этого Владимир Путин одобрил и подписал список поручений, которые необходимо исполнить для развития российского оборонно-промышленного комплекса.

В мае Путин провел совещание с руководством предприятий ОПК, на котором отметил, что оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников – в 4 раза, а бронетанкового вооружения – в 3,5 раза.

Ранее Путин призвал к созданию эффективной экономики ВС РФ.