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Медведев рассказал о важном выборе для Украины

Медведев: перед Украиной стоит выбор быть с Россией или исчезнуть с карты мира

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Перед Украиной стоит выбор быть с Россией или исчезнуть с карты мира. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».

«Им следует усмирить гордыню «инаковости», отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства», — написал он.

Медведев добавил, что задача России помочь жителям Новороссии и построить Украину без «украинства». Он добавил, что русские и украинцы являются одним народом, а попытки их разорвать являются преступными.

Медведев также заявил, что Запад не только поставляет Украине вооружение, но и управляет страной с помощью подконтрольных спецслужбам неправительственных организаций (НПО).

Кроме того, Запад продолжает активно стремиться к уничтожению русского языка и искажению общей исторической памяти на Украине, добавил Медведев.

Ранее Медведев оценил способность США помочь урегулировать кризис на Украине.

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