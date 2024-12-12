Медведев оценил способность США помочь урегулировать кризис на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с журналистами, организованной по итогам его переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином, назвал избранного президента США Дональда Трампа талантливым человеком. Его слова передает ТАСС.

Как сказал Медведев, никто не ожидал победы Трампа на выборах главы государства. Несмотря на это, он смог «уложить своих противников на лопатки», подчеркнул заместитель председателя СБ РФ.

Также он прокомментировал обещания будущего американского лидера завершить конфликт на Украине всего за один день. По мнению Медведева, все такие заявления были не более чем «предвыборными лозунгами».

«Если будущая американская администрация реально настроена на то, чтобы заниматься урегулированием этого кризиса, они могут этого добиться по одной простой причине: потому что киевский режим существует постольку, поскольку он получает военную и финансовую поддержку из-за океана и от ряда европейских стран», — добавил заместитель председателя СБ РФ.

Он обратил внимание, что Вашингтон действительно может помочь с урегулированием конфликта между Киевом и Москвой. Но для этого США должны перестать «кормить богов войны».

«Что будет конкретно делать новая администрация [США], мы пока не знаем», — подчеркнул Медведев.

Ранее бывший посол США в РФ призвал Трампа убедить Украину отказаться от возвращения утраченных территорий.