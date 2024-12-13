Запад не только поставляет Украине вооружение, но и управляет страной с помощью подконтрольных спецслужбам неправительственных организаций (НПО). Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

По словам автора, коллективный Запад, поставляющий Киеву оружие, использует политические технологии «мягкой силы», чтобы управлять Украиной.

«Для этого создана вся необходимая сеть НПО, подконтрольная американским и европейским спецслужбам», — пишет Медведев.

Используя «лицемерный» принцип «разделяй и властвуй», Запад пытается «устроить этническое размежевание» между Россией и Украиной и доказать, что русские и украинцы далеки друг от друга, как народы, отмечается в статье.

По словам зампреда Совбеза РФ, западные элиты и украинские идеологи реализуют на Украине «тайваньский», «гонконгский» и другой опыт.

Также в своей статье Медведев подчеркнул, что нынешняя Россия является единственным преемником древнерусского государства, а русские и украинцы — это один народ, а не просто братские народы.

Кроме того, в статье Медведев заявил, что Запад продолжает активно стремиться к уничтожению русского языка и искажению общей исторической памяти на Украине. Автор провел параллели между действиями Запада на Украине и языковой политикой, которая проводилась японскими интервентами в Китае в первой половине XX века, охарактеризовав это как «упражнения Запада в социальной вивисекции».

Ранее Медедев заявил, что Зеленский окончит свою политическую карьеру позором и эмиграцией.