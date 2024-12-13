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Песков оценил вероятность окончания конфликта на Украине после инаугурации Трампа

Песков: окончание конфликта на Украине будет зависеть от конкретных шагов Трампа

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Brendan McDermid/Reuters

Окончание конфликта на Украине после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будет зависеть от конкретных шагов его администрации. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия имеет богатый опыт взаимоотношений с разными администрациями Белого дома, в том числе и во время первого президентского срока Трампа.

«За время срока президентства Трампа свыше 50 раз вводились санкции против нашей страны. Было очень много недружественных проявлений по отношению к нашей стране. Не надо этого забывать», — сказал пресс-секретарь.

Накануне Трамп заявил, что намерен заключить сделку по урегулированию конфликта Москвы и Киева. По его словам, единственный способ сделать это — не бросать Украину.

Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что избранный президент США предложил разместить европейские войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. По данным издания, эту возможность Трамп обсуждал на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже 7 декабря.

Ранее политолог раскрыл главную неожиданность, с которой столкнется Трамп 20 января.

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