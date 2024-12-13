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Политолог раскрыл главную неожиданность, с которой столкнется Трамп 20 января

Политолог Дробницкий: Трамп поймет, что с Россией воюет не Украина, а США

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Учитывая то, с каким рвением уходящая власть в США пытается создать проблемы избранному главе Белого дома Дональду Трампу на внешнем контуре, 20 января он осознает, что не все так просто, как представлялось. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт уверен, что после инаугурации новая администрация США столкнется с реальной жизнью и ей придется признать, что на самом деле не Украина воюет с Россией, а Америка.

«Зная Трампа, это прямо предельно сложное признание для него», — сказал Дробницкий.

При этом, по его словам, Трамп понимает, что демократы «пустились во все тяжкие», чтобы испортить ему по крайней мере первые месяцы нахождения у власти, поэтому прервал молчание, касаемо ударов западными дальнобойными ракетами вглубь России.

Дробницкий обратил внимание, что Трамп долго соблюдал букву меморандума о транзите власти, в котором прописано, что входящая администрация не высказывается по проблемам внешней политики до 20 января. Однако, по его словам, избранный американский лидер понимает, что дальше молчать нельзя.

Накануне Трамп в интервью журналу Time заявил, что «глупое» решение президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ракетных ударов по России — самая опасная ситуация на данный момент.

Ранее Трамп назвал США страной дураков.

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