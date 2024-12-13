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В Кремле поддержали позицию Трампа по ударам вглубь РФ

Песков: заявления Трампа по ударам вглубь России совпадают с позицией Кремля

Заявления избранного президента США Дональда Трампа по ударам вглубь территории России полностью совпадают с позицией Кремля. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. Конечно, это нам импонирует. Очевидно, что Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время рано говорить о возможности отмены решения по ударам после инаугурации Трампа. По его словам, это станет ясно только спустя время.

Накануне Трамп заявил, что против нанесения силами украинской армии ударов по России американским дальнобойным оружием. Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Киева приводят к большей эскалации конфликта.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал заявление избранного президента США. Эксперт обратил внимание, что Трамп долго соблюдал букву меморандума о транзите власти, в котором прописано, что входящая администрация не высказывается по проблемам внешней политики до 20 января.

Ранее политолог раскрыл главную неожиданность, с которой столкнется Трамп 20 января.

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