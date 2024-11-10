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Американский миллиардер назвал одну из причин начала конфликта на Украине

Миллиардер Дэвид Сакс: конфликт на Украине произошел по глупости Джо Байдена

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Craig Hudson/Reuters

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в своем аккаунте в соцсети X, что конфликт на Украине начался из-за глупости президента США Джо Байдена.

«Украинская война — это глупость Байдена.... Это проблема Европы, а не Америки. Заставьте их выплатить следующие сто миллиардов», — поделился миллиардер.

Он подчеркнул, что «с нас достаточно», имея в виду жителей США.

До этого Сакс говорил, что лишь глупые люди верят, что в рамках конфликта на Украине речь идет о демократии, умные понимают, что украинский кризис представляет собой мошенничество.

По словам Сакса, речи о демократии на Украине не идет, ведь сами Соединенные Штаты фактически борются с демократией на Украине. Кроме того, Сакс напомнил, что большинство населения Донбасса и Крыма желали присоединения к России.

Также депутат Рады Евгений Шевченко написал письмо Дональду Трампу, где попросил победившего на выборах в США политика прекратить диктатуру на Украине.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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