США и Турция достигли согласия о видении будущего Сирии

США и Турция в широком смысле достигли согласия о видении будущего Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

«В ходе наших обсуждений с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, главой МИД (Хаканом) Фиданом мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии», — сказал он.

Во время переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил, что Турция примет меры против террористических организаций в Сирии. Он отметил, что Турция была единственной страной НАТО, напрямую боровшейся с ИГИЛ (организация запрещена в России), поэтому ни в коем случае не проявит мягкость к ним.

Эрдоган также назвал необходимым участие Евросоюза в восстановлении Сирии после падения режима Башара Асада.

8 декабря президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме заявил, что ситуацией в Сирии может воспользоваться ИГИЛ. Он заявил о наступлении в Сирии поворотного момента, связанного с определенными рисками.

Ранее Эрдоган пообещал не допустить раздела Сирии.