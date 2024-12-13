Эрдоган пообещал Блинкену принять меры против террористов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил, что Турция примет меры против террористических организаций в Сирии. Об этом говорится в заявлении турецкого правительства, опубликованного в соцсети X.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ» (организация запрещена в России), — говорится в сообщении.

Там добавили, что Турция — единственная страна, воевавшая с ИГИЛ лицом к лицу, поэтому не допустит слабости в борьбе с ними.

8 декабря президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме заявил, что ситуацией в Сирии может воспользоваться ИГИЛ. Он заявил о наступлении в Сирии поворотного момента, связанного с определенными рисками. Проблемой, по мнению президента, являются группировки на территории республики, которые «имеют в своей истории терроризм и нарушение прав человека».

Позже вооруженная оппозиция в Сирии заверила Соединенные Штаты о том, что не собирается позволять членам группировки ИГИЛ участвовать в их действиях против сирийских властей.

Ранее США нанесли десятки авиаударов по позициям ИГ в Сирии.