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Зеленскому предсказали трудности при получении международных кредитов

RS: Зеленский столкнется с трудностями при попытке получить новые кредиты

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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден просить у зарубежных партнеров еще больше денег после того, как страна потратит выделенные «Большой семеркой» (G7) $50 млрд. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

В материале отмечается, что кредитное соглашение между Киевом и Европейским союзом (ЕС) на сумму $20 млрд включает в себя пункт о том, что в конечном итоге региональное содружество должно будет получить эти средства обратно. При этом именно украинским властям придется вернуть деньги, если в Брюссель не поступят доходы от заблокированных российских активов.

«Рейтинговые агентства понизили статус Украины до уровня дефолта в июле, что означает, что она фактически отрезана от доступа к новому кредитованию от международных инвесторов. Как только $50 млрд от G7 закончатся, Зеленскому <...> придется вернуться за добавкой», — отметили авторы статьи.

По их словам, США и европейские страны поставили себя в опасное положение из-за финансирования Украины. Причина заключается в том, что у Киева нет возможности самостоятельно погасить выданные ему кредиты, а решение об использовании для этих целей доходов от замороженных российских активов вскоре может быть отменено.

В декабре украинское правительство утвердило соглашение о получении от Федерального финансового банка США займа на сумму до $20 млрд. Эти средства станут частью более масштабной инициативы «Большой семерки» о предоставлении Киеву помощи в размере $50 млрд, из которых $20 млрд выделит ЕС и еще $10 млрд — Япония, Канада и Великобритания.

Ранее в ЕС пообещали одобрить увеличение военной помощи Украине.

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