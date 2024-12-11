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Путин назван одним из самых влиятельных политиков Европы

Politico выбрал Путина и Мелони в топ самых влиятельных политиков Европы

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Reuters/Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джорджа Мелони попали в список самых влиятельных политиков Европы. Топ составило европейское издание Politico.

«Менее чем за десять лет лидер правой партии прошла путь от пренебрежительного отношения к себе как к ультранационалистическому чудаку до премьер-министра и фигуры, с которой Брюссель и Вашингтон могут вести дела», — пишет издание о Мелони.

Путин занял второе место в номинации «политические деятели», которые будут определять европейскую политику своими действиями в ближайшее время. Его опередила верховный европейский комиссар Урсула фон дер Ляйен.

До этого стало известно, что канцлер Олаф Шольц в среду обратится в нижнюю палату парламента Германии с запросом о проведении 16 декабря вотума доверия правительству, который приведет к досрочным выборам в конце февраля.

Ранее канцлера ФРГ высмеяли в бундестаге.

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