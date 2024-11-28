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Путин заявил о желании западных лидеров возобновить контакты с ним

Путин заявил, что некоторые лидеры стран Запада хотят возобновить контакты с ним

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры некоторых стран Запада желают возобновить контакты с ним для обсуждения Украины и общеевропейских вопросов. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам своего госвизита в Казахстан и саммита ОДКБ, передает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, РФ продолжает диалог со многими государствами, с которыми у нее очень сложные отношения.

«Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что некоторые из них проявляют желание эти контакты возобновить, пообсуждать текущие проблемы, связанные с событиями на Украине, в двустороннем плане, в общеевропейском контексте», — сказал глава России.

В начале ноября Путин призвал западных политиков вернуться к системе взаимного доверия. Он отметил, что к взаимному доверию необходимо возвращаться постепенно, и, в конце концов, создавать единую систему безопасности. Глава РФ также заявил о дефиците доверия в мировых делах, приведя в качестве примера обман западных государств с Минскими соглашениями, которые стоит переосмыслить.

Ранее в США рассказали, как Запад приносит пользу Путину.

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