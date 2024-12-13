В Госдуме надеются, что конфликт на Украине закончится на Рождество

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что среди россиян и украинцев будет много желающих, чтобы конфликт на Украине завершился в Новый год. В интервью «Ленте.ру» она высказала надежду на возможное рождественское перемирие с Киевом.

«Мне хотелось бы, чтобы завершение было именно на Рождество. Наверняка многие с обеих сторон будут загадывать такое желание. Подразумевается хотя бы перемирие, а в идеале — окончание конфликта или начало мирных переговоров», — отметила Журова.

11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого сообщил о том, что Украина отклонила предложенное Будапештом перемирие на Рождество.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что затягивание с переговорами не изменит результат для Зеленского.