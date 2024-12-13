Подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис заявил на своем YouTube-канале, что отказ Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров не улучшит позиции Киева. Так он прокомментировал реакцию президента Украины на призыв избранного президента США Дональда Трампа к прекращению огня, в которой глава Украины утверждал, что конфликт нельзя закончить просто «бумажкой и несколькими подписями».

Дэвис подчеркнул, что каждый день, когда Зеленский отказывается от диалога, приводит к потере все большего числа его соотечественников. По его мнению, если Зеленский решит начать переговоры с Трампом прямо сейчас, это приведет к тому же результату, что и ожидание до 20 января, когда состоится инаугурация американского президента.

13 декабря депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что кандидат на пост директора Федерального бюро расследований США Кэш Пател, выдвинутый Трампом, послал сигнал Зеленскому о необходимости переговоров.

Ранее в Госдуме раскритиковали план Трампа по Украине.