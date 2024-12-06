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На Украине призвали арестовать Зеленского

Депутат Рады Дубинский призвал арестовать Зеленского и Ермака

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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы сразу после заключения мирного соглашения по Украине как виновные в конфликте. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Поездка Ермака в США — очередное доказательство того, что и для него, и для Зеленского продолжение войны после провального контрнаступления летом 2023 года было исключительно шкурным интересом», — говорится в публикации.

Из публикации также следует, что как только появилась угроза сокращения финансовых потоков, а вместе с ними и угроза ответственности за свои действия, Ермак отправился в Вашингтон, чтобы «заявить о готовности Украины к миру».

По словам Дубинского, в сентябре 2020 года Зеленский и Ермак «быстро подстроились» под интересы администрации президента США Джо Байдена, после чего организовали военные действия в ее интересах. Поэтому, утверждается в публикации, готовность к мирному урегулированию только подчеркивает тот факт, что на Украине правят «государственные преступники».

4 декабря агентство Reuters сообщило, что советники избранного президента США Дональда Трампа предложили ему несколько планов мирного урегулирования конфликта на Украине. Все они подразумевают отказ Киева от части территорий, а также отказ от вступления страны в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог предсказал судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине.

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