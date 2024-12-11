В США заявили о вероятном уменьшении помощи Украине после инаугурации Трампа

Объемы помощи Украине со стороны США, вероятнее всего, сократятся после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В публикации говорится, что Трамп и контролируемый республиканцами конгресс вряд ли продолжат выделять Киеву те же объемы экономической и военной помощи, что и уходящая администрация президента США Джо Байдена.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Украине, «вероятно», стоит ожидать, что Соединенные Штаты при новой администрации не будут предоставлять ей столько же военной помощи, сколько направляла Киеву администрация Байдена.

В конце ноября газета The Wall Street Journal написала, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода. По мнению авторов статьи, Трампу придется решать, что делать с оставшимися деньгами.

Ранее в ВСУ заявили об очень быстром уничтожении при прекращении помощи США.