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В НАТО сообщили, что выделят Украине €40 млрд

Тернер: Киев получит дополнительную помощь от НАТО в 2025-м в размере €40 млрд

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В 2025 году Украина получит дополнительную финансовую помощь от НАТО. Об этом сообщил глава представительства Североатлантического альянса на Украине Патрик Тернер, слова которого передает «РБК-Украина».

Он отметил, что на предстоящем заседании министров обороны альянса в феврале следующего года будут обсуждаться вопросы по поддержке Украины в 2025 году.

«Мы знаем, что многие страны — члены альянса пообещали предоставить дополнительную помощь, включая наших европейских союзников и США. Речь идет об увеличении объемов поддержки,» — уточнил представитель НАТО.

Тернер отметил, что альянс выделит Украине €40 млрд на нужды безопасности. Он пообещал сделать все возможное, чтобы все запланированные взносы были выполнены до конца 2024 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 11 декабря заявил, что без поддержки США Киеву хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на первые шесть месяцев 2025 года. Он уточнил, что Киев должен иметь план по сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, включающий необходимые условия.

Ранее ЕС согласовал 15-й пакет антироссийских санкций.

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