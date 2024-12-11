Хинштейн намерен серьезно скорректировать работу властей в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что планирует серьезно скорректировать работу городской власти.

По словам врио главы региона, он объяснил мэру Курска Игорю Куцаку, что все происходящее в городе находится в его зоне ответственности, и ответы «не знаю», «не владею», «не готов сказать» им приниматься не будут.

«Очевидно, что работу городской власти предстоит серьезно корректировать», — заявил Хинштейн.

По его мнению, ситуация, когда горожанам проще достучаться до врио губернатора, чем до мэра, является ненормальной, особенно если речь идет о проблемах местного масштаба. Хинштейн также уточнил, что с момента приезда в Курскую область он получил тысячи обращений в социальных сетях от местных жителей.

До этого врио губернатора выразил недовольство работой мэра Курска из-за наледи на городских улицах. На пресс-конференции Хинштейн рассказал, как вместе с градоначальником проводил обход домов, поврежденных в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. По словам врио губернатора, в ходе осмотра он предложил Куцаку возглавить федерацию конькобежного спорта.

Ранее Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области.