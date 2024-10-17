Украина предложила новую схему поставок газа в Европу без участия РФ

Украина обсуждает с Азербайджаном альтернативную схему поставок газа в Европу без участия России. Об этом сообщило «РБК Украина» со ссылкой на источники.

По его информации, стороны обсуждают вопрос поставок азербайджанского газа через украинскую территорию, но переговорами назвать это пока сложно. Конкретных предложений еще не было ни от одной из сторон.

«Тема затрагивается в рамках некоторых двусторонних встреч, но предметно и детально ничего не обсуждается», – сказал источник «РБК Украина», знакомый с процессом обсуждения поставок природного топлива.

Основным участником таких консультаций от Киева выступает «Нафтогаз Украины», при этом эта тема затрагивается и на встречах правительственного уровня. В данный момент, по данным источников агентства, концепция возможного сотрудничества кардинально поменялась.

Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом. Его суть состоит в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в подземные хранилища, находящиеся под контролем «Нафтогаза», а потом может использовать по собственному усмотрению.

Такие предложения сделаны Азербайджану и Словакии несколько месяцев назад. Если газ будет закачивать Азербайджан, то он сможет продавать его на бирже или по контрактам в страны ЕС.

Если на эту схему согласится Словакия, то она сможет покупать газ на границе Украины и РФ, или на точке его входа из Азербайджана в Россию, закачивать в украинские хранилища и потом использовать его или продавать.

Такая схема поставок юридически уже не будет считаться транзитом, со стороны Украины это будет реэкспорт газа. Окончательного ответа по этому предложению нет ни от Баку, ни от Братиславы.

Контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» на транзит российского газа в ЕС заканчивается 31 декабря. Украинская сторона заявляла, что не будет продлевать контракт.

Ранее в ЕС рассказали о лазейке для поставок российского газа в Европу.