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Боррель признал, что Западу не удалось изолировать Россию

Экс-глава евродипломатии Боррель: Западу не удалось изолировать Россию

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Mohamed Azakir/Reuters

Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на все приложенные усилия, Западу не удалось изолировать Россию с политической точки зрения. Его слова приводит газета El Diario.

Он подчеркнул, что Запад планировал «политически изолировать Россию» и сломить ее экономическими санкциями. По оценке Борреля, союзникам Украины якобы удалось ослабить экономику страны, но не изолировать Москву политически.

Политик напомнил обещание Евросоюза помогать Киеву столько, сколько это будет необходимо, однако напомнил, что «ничто не безгранично».

«Сможет ли Европа заменить военные усилия США, если они прекратятся? Это большой вопрос, на который сегодня нет ответа. Зависит от политической воли, но все равно в краткосрочной перспективе это сложно», — посетовал Боррель.

До этого Боррель похвастался собственными достижениями в деле снятия ограничений на поставки оружия Украине. Он заявил, что доволен результатом своих усилий по устранению существовавшего в Евросоюзе «табу» на оказание военной помощи Украине.

Ранее глава МИД Украины призвал Запад к ужесточению санкций против России.

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