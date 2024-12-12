В Венгрии намерены продолжить усилия по перемирию на Украине

Венгрия не собирается отказываться от усилий по установлению режима прекращения огня на Украине, несмотря на позицию властей Украины. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Его слова передает РИА Новости.

Гуйяш подчеркнул, что Орбан сделал все, чтобы как минимум на Рождество наступило прекращение огня и обмен пленными. По его словам, шансы на это есть.

«Мы не хотим от них отказываться, даже несмотря на то, что нынешняя украинская администрация, как минимум, пока в США не вступят в должность Дональд Трамп и его правительство, пока что не уверена в вопросе войны и мира», — сказал Гуйяш.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский понадеялся , что Орбан «не будет звонить хотя бы Асаду».