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В Венгрии намерены продолжить усилия по перемирию на Украине

В канцелярии Орбана не намерены отказываться от усилий по перемирию на Украине

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Attila Volgyi/Global Look Press

Венгрия не собирается отказываться от усилий по установлению режима прекращения огня на Украине, несмотря на позицию властей Украины. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Его слова передает РИА Новости.

Гуйяш подчеркнул, что Орбан сделал все, чтобы как минимум на Рождество наступило прекращение огня и обмен пленными. По его словам, шансы на это есть.

«Мы не хотим от них отказываться, даже несмотря на то, что нынешняя украинская администрация, как минимум, пока в США не вступят в должность Дональд Трамп и его правительство, пока что не уверена в вопросе войны и мира», — сказал Гуйяш.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский понадеялся , что Орбан «не будет звонить хотя бы Асаду».

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