Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС утвердил отмену погранконтроля с Болгарией и Румынией

В ЕС утвердили отмену пограничного контроля с Болгарией и Румынией с 2025 года

close
Fabrizio Bensch/Reuters

Совет Евросоюза (ЕС) окончательно утвердил отмену контроля на внутренних сухопутных границах Шенгена с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года. Об этом говорится в заявлении Совета в соцсети Х.

Страны частично вошли в Шенгенскую зону в марте, когда отменили паспортный контроль для морских и воздушных границ.

Отмечалось, что для того, чтобы Болгария и Румыния стали полноправными участниками Шенгена, им необходимо выполнить ряд условий. Одно из ключевых — внедрение мер по борьбе с нелегальными мигрантами. В частности, они должны будут сами контролировать мигрантов, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.

9 декабря власти Австрии сняли вето на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Вена с 2022 года блокировала полное вступление Румынии и Болгарии в Шенген из-за опасений по поводу нелегальной миграции.

Шенгенская зона объединяет пространство 29 государств Европы, которые отменили пограничный контроль между собой.

Ранее в Нидерландах начал действовать пограничный контроль со странами Шенгена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами