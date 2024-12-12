ЕС утвердил отмену погранконтроля с Болгарией и Румынией

Совет Евросоюза (ЕС) окончательно утвердил отмену контроля на внутренних сухопутных границах Шенгена с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года. Об этом говорится в заявлении Совета в соцсети Х.

Страны частично вошли в Шенгенскую зону в марте, когда отменили паспортный контроль для морских и воздушных границ.

Отмечалось, что для того, чтобы Болгария и Румыния стали полноправными участниками Шенгена, им необходимо выполнить ряд условий. Одно из ключевых — внедрение мер по борьбе с нелегальными мигрантами. В частности, они должны будут сами контролировать мигрантов, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.

9 декабря власти Австрии сняли вето на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Вена с 2022 года блокировала полное вступление Румынии и Болгарии в Шенген из-за опасений по поводу нелегальной миграции.

Шенгенская зона объединяет пространство 29 государств Европы, которые отменили пограничный контроль между собой.

Ранее в Нидерландах начал действовать пограничный контроль со странами Шенгена.