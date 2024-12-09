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Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны

Австрия сняла вето на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне

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Depositphotos

Власти Австрии сняли свое вето на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Об этом заявил глава австрийского министерства внутренних дел Герхард Карнер, сообщает телеканал Puls24.

«Шенгенская страна» теперь открыта также для Румынии и Болгарии», — сказал он.

По информации Puls24, Австрия собирается одобрить вхождение двух государств в Шенгенскую зону на заседании Совета глав МВД Евросоюза, которое состоится в четверг, 12 декабря, в Брюсселе.

В ноябре премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что его страна готова в 2025 году войти в Шенгенскую зону благодаря поддержке Венгрии в ЕС.

Вена с 2022 года блокировала полное вступление этих двух стран в Шенгенскую зону из-за опасений по поводу нелегальной миграции.

Шенгенская зона объединяет пространство 29 государств Европы, которые отменили пограничный контроль между собой. Она получила свое название из-за деревни Шенген в Люксембурге, где в 1985 году было подписано соглашение, упростившее паспортно-визовый контроль на границах ЕС. В силу документ вступил в 1995 году.

Ранее в Польше назвали условие для вступления Украины в ЕС.

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